Rompe su silencio Raffaello Follieri, ex de Anne Hathaway: "Desde que me arrestaron, no me habló nunca más"

La actriz de 38 años Anne Hathaway es una estrella que ha deslumbrado a todos por su camaleónica capacidad interpretativa para realizar papeles de todo tipo. Hace uno años mantuvo una relación con Raffaello Follieri, un adinerado agente inmobiliario con el que estuvo saliendo durante 4 años.

Hathaway y Follieri se enamoraron rápidamente, mientras disfrutaban de una vida llena de regalos caros, lujos, vuelos en jets privados y escapadas románticas tremendamente caras. Sin embargo, el cuento de hadas de la pareja no tendría un final feliz.

El 24 de junio del 2008, Raffaello Follieri fue detenido por el FBI por malversación de fondos. Los fiscales declararon que Follieri había estafado cerca de 6 millones de dólares diversos inversores inmobiliarios. Follieri se declaró culpable cargos como fraude electrónico, blanqueo de capitales y conspiración ante un tribunal de Nueva York, como parte de un acuerdo alcanzado con la fiscalía. Tras cinco años en prisión, fue deportado a Italia y se le prohibió el regreso a Estados Unidos.

Ahora, en una entrevista a The Daily Mail Raffaello Follieri ha declarado que desde la noche de su arresto jamás volvió a hablar con Anne Hathaway.

"Esa noche Annie me llamó desde Los Ángeles donde estaba haciendo una rueda de prensa", recordó el exnovio de Hathaway. "Hablamos por teléfono durante unos 10 minutos sobre cuándo podría volver a casa. Las últimas palabras de Annie fueron: "Siempre te querré" y ambos colgamos. Eso fue a las 2 de la mañana del 24 de junio del 2008 y las 6:00 de la madrugada me arrestaron. Nunca más volví a hablar con ella", declaró Follieri.

"Creo que tomó una importante decisión empresarial en la que decidió salvar su carrera antes que nuestra relación puesto que era más importante. No estoy amargado, puedes ver que no miento si me miras a los ojos. No tengo rabia, pero me dolió", continuó el agente inmobiliario.

"Tenía 25 años cuando nos conocimos en 2004. Pasamos muchos momentos felices. Pensé que no había límite para mí", afirmaba rotundamente.

"Una noche que Annie estaba filmando en otro país, yo estaba en el apartamento mirando por una ventana con vistas increíbles sintiendo que podía hacer cualquier cosa que quisiera. Un día estaba en la Olympic Tower y al siguiente en confinamiento en una pequeña celda de Nueva York", declaró Raffaello Follieri. "Cuando eres joven, intentas hacer las cosas rápidamente. Yo tenía 20 años y fui superficial, por lo que cometí muchos errores", añadió.

"Si Hathaway hubiese querido contactarme, sabría cómo hacerlo a través de mi familia y mis amigos, y nunca lo hizo. Nos habíamos estado peleando mucho, como ocurre con muchas parejas, pero seguíamos estando en una relación. Yo estaba roto en mil pedazos", confirmó.

Aunque Follieri considere que Anne Hathaway no hizo las cosas bien, muchos amigos cercanos a la actriz declararon haberla visto tremendamente desconsolada y triste por su ruptura, llegando a vivir durante un tiempo en casa de un amigo cercano.

Años más tarde Hathaway se casó con Adam Shulman, y tuvo dos hijos: Jonathan (5 años) y Jack Shulman (1).

Su duro paso por prisión

Raffaello llegó a ser trasladado a cuatro centros penitenciarios distintos, a lo que añade cuál fue el más complicado de vivir. "El de Brooklyn fue el más difícil. Había 120 personas en una habitación con dos baños, donde había excrementos en las duchas y ratas debajo de las camas", narró todavía asqueado. "La comida estaba tan podrida que me hizo enfermar".

"En la cárcel no podía pegar ojo porque siempre estaba alerta por si ocurría algo o venían a por mí. Estaba preparado en todo momento y eso se quedará para siempre conmigo. Aún duermo muy poco, como tres o cuatro horas. No puedo dormir más", contó sinceramente.

