Nuevas imágenes de Tom Cruise y Annabelle Wallis y el peculiar rodaje de 'La Momia'

Hace unos días veíamos a Sofía Boutella rodeada de gasas como la nueva momia, y ahora le toca el turno a sus compañeros de rodaje y protagonistas de la cinta, Tom Cruise y Annabelle Wallis.

Sofia Boutella as THE MUMMY in the 2017 release, starring @TomCruise 😱

What do you all think?! pic.twitter.com/RVrUBEaHQy