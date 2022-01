Ireland, la hija de Alec Baldwin, padece cardiofobia: "Creo que me va a dar un ataque al corazón"

Existen muchas fobias y trastornos relacionados con la ansiedad que pueden ser una auténtica pesadilla para quienes lo sufren. Entre otras, tener el miedo constante a morir no es fácil, y si no que se lo pregunten a Ireland Baldwin. A través de su Instagram, la modelo ha mostrado la condición que padece.

"Vivo con el temor constante de morir de un ataque al corazón", según ha confesado la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. En una extensa publicación ha explicado detalladamente los problemas que se derivan de la cardiofobia.

Esta fobia consiste en sentir un miedo irracional a sufrir un infarto de corazón o un problema cerebrovascular fulminante. Para quienes la padecen es una sensación incapacitante ya que el pánico puede llegar a prolongarse y mantenerse constante a pesar de que acudan a centros de salud. Aunque que estas personas gocen de buena salud, el miedo no desaparece.

"Este no es un anuncio de una máquina de presión arterial. Esto no es un anuncio en absoluto. Estoy publicando esto para quienes padecen ansiedad y trastornos de ansiedad como yo. Ordené un monitor de presión arterial para leer con precisión mi frecuencia cardíaca y presión arterial", ha comenzado Ireland Baldwin de esta forma su post.

"He trabajado con especialistas en ansiedad y me he puesto a trabajar en la respiración... pero nada me brinda más consuelo que un electrocardiograma. Para responder a su pregunta, sí... mi ansiedad ha empeorado tanto que en el pasado llamé a las ambulancias y tuve visitas al hospital donde los médicos me aseguraron que mi corazón estaba bien", ha confesado sobre estos episodios. "Sé que puede parecer una tontería, pero esta pequeña máquina me ha brindado el mayor confort", ha continuado la modelo relatando lo que le ayuda a superarse.

La joven de 26 años ha puesto en el conocimiento de sus seguidores una patología que tiene poca visibilidad. "Solo quiero que cualquiera que sufra sus propias ansiedades sepa que yo estoy aquí y que usted no está solo. Puede ser muy embarazoso y aislante a veces. Mi ansiedad ha hecho perderme muchas cosas en la vida y mi verdadera meta para 2022 es no dejar que se interponga en mi camino", ha animado de esta forma la modelo.

No obstante, sus problemas de salud no son nuevos, ya que en 2018 manifestó que sufrió trastornos alimentarios. "Tengo ansiedad por la comida, por mi corazón, por las grandes multitudes, por hablar de ansiedad, aviones, lo que sea. No estás solo", ha querido remarcar Ireland Baldwin, lo que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

