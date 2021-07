La hija mayor de Matt Damon critica duramente la capacidad interpretativa de su padre

Matt Damon, el actor de 50 años que ha interpretado infinidad de papeles en la industria cinematográfica hollywoodiense, contrajo matrimonio con Luciana Bozán durante el año 2005. La pareja ha tenido tres preciosas hijas a lo largo de su relación; Isabella (15 años), Gia (12) y Stella Damon (10).

Hace poco, Damon ha contado públicamente ante los medios en la promoción de su última película 'Cuestión de Sangre', que su hija Isabella se niega rotundamente a ver 'El Indomable Will Hunting', uno de los primeros largometrajes con el que el actor alcanzó la fama.

El motivo por el que la hija mayor de Matt Damon se niega a ver el largometraje es porque considera que en ella su padre podría llegar a interpretar muy bien al chico problemático. "No quiere ver ninguna película en la que cree que puedo salir interpretando bien. Solo le gusta darme mierda”, confesó el actor.

Además, Matt Damon comentó otro acontecimiento divertido que tuvo lugar en su casa en una charla con Isabella. "Mi hija me dijo: 'Oye, ¿te acuerdas de esa película que hiciste, 'The Wall'? Le dije: 'Se llamaba 'The Great Wall' ('La gran muralla')", se detuvo un segundo en el programa Sunday Morning de la CBS. "Mi hija me contestó: 'Papá, esa película no tenía nada de bueno'", continuó diciendo el intérprete.

Damon también declaró que la forma de ser de su hija y su increíble sinceridad es lo que le hace mantener los pies en el suelo. Aunque Isabella bromeé con el trabajo de su padre, para Matt Damon es un orgullo que sus hijos comprendan lo sacrificado que es su trabajo. "Me gusta que sepan que me encanta lo que hago. Saben que requiere mucho tiempo y sacrificio, además de lo mucho que me llena", concluyó.

El arruinado Matt Damon

Matt Damon y Ben Affleck llevan siendo amigos desde que se conocieron cuando no eran más que dos niños en Cambridge, Massachusetts. Desde entonces entablaron una amistad que les ha llevado a trabajar juntos en varias ocasiones en películas como 'El indomable Will Hunting', donde compartían escena con Robin Williams.

Damon ha declarado hace poco que al principio de su carrera cinematográfica vivieron una situación económicamente precaria.

"Estábamos sin blanca, no teníamos crédito, no teníamos nada. La gente nos decía: 'No podemos alquilaros’, cada vez que Ben y yo nos poníamos a buscar un lugar para vivir juntos", confesó el artista.

Damon también habló sobre la esperanza que tenían en esos días: "Lo único que teníamos era el artículo en Daily Variety donde estábamos en portada y que decía: 'Estos dos idiotas venden un guion'. Llevábamos la revista con nosotros a todas partes y decíamos: '¡Somos estos dos tíos! Mira, no tenemos dinero ahora mismo, pero puede alquilarnos, le pagaremos', y así fue cómo logramos que un señor nos alquilase".

