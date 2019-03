Hablamos con Emilia Clarke sobre 'Antes de ti': "Me parezco mucho más a Louisa que a Khaleesi"

Emilia Clarke, acostumbrada a un personaje hermético como es Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos', la idea de mostrar su cara más romántica y alegre en 'Antes de ti', película basada en el bestseller de Jojo Moyes, le atrajo desde el principio: "Me atrajeron muchas cosas, de hecho ya estaba convencida desde que iba leyendo por la página 3. Hay mucha alegría en Lou...Ya sabes, sonríe, y es tan maravillosa...ella es todo, es un personaje precioso".

Respecto a su relación con Sam Claflin, la joven actriz asegura que se pasaron todo el rodaje gastándose bromas y haciendo chistes, algo que se refleja en la buena química que ambos demuestran en la pantalla.

¿Tiene Daenerys sentido del humor?

Al preguntarle si se ha sentido más identificada con el personaje de Louisa, la jovial protagonista de 'Antes de ti', Clarke no tiene duda: "Me parezco mucho más a Louisa que a Khaleesi". ¿Pero cree la intérprete de 'Juego de Tronos' que la Madre de Dragones tiene también sentido del humor? "Bueno, puede que en su interior, es posible que sonría y que tenga mucho amor, pero no puede mostrarlo". confiesa.