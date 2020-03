EN ESTADOS UNIDOS

¿Aún no has visto 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'? Entonces es probable que estés en un sinvivir evitando que te destripen la película a la mínima de cambio. Solo esperamos que no te lo tomes como Arthur Charles Roy, que ha sido arrestado tras amenazar a un amigo con una pistola por contarle spoilers de la saga intergaláctica.