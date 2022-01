Andrew Garfield cuenta cómo se vivieron desde dentro las filtraciones de 'SpiderMan: Sin camino a casa'

Las filtraciones de 'SpiderMan: Sin camino a casa' bien podrían haber abarcado un libro. Tan pronto como el primer tráiler fue lanzado, los fans dieron rienda suelta a sus teorías, y muchas de ellas se acabaron cumpliendo. La sorpresa para muchos llegó cuando a las teorías las respaldaban filtraciones sobre la trama o los personajes que saldrían en la cinta.

A Marvel Studios y Sony no les tembló el pulso y ahora Andrew Garfield ha desvelado cuál fue la hoja de ruta de las compañías para no arruinar la experiencia de muchos fans. Así que si no has visto 'SpiderMan: Sin camino a casa' deja de leer esto.

En una entrevista a The Wrap, el actor recientemente galardonado con un Globo de Oro calificó como "estresante" las semanas antes del estreno.

"Fue estresante, no voy a mentir. Fue bastante estresante, pero también extrañamente agradable", dijo. "Hubo momentos en los que estaba como, 'Dios, odio mentir'. No me gusta mentir y no soy bueno mintiendo, pero seguí tomándomelo como un juego. Y seguí imaginándome simplemente como un fan más de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer", ha comentado Andrew Garfield, al que la prensa le forzó para que diera detalles en plena promoción de su próxima película.

Andrew Garfield | Sony

"Trabajé muy duro para mantener en secreto que estaba filmando en Atlanta. Estaban ocurriendo todas estas filtraciones, y yo estaba como, 'Oh, Dios mío, muchachos, ¿qué diablos está pasando? ¡Estoy trabajando tan duro aquí para mantenerme en secreto, y luego aquí hay una imagen mía con Tobey!' Y dijeron, 'No, no, vamos a mantenerlo en secreto'. 'Está bien, seguiré negándolo'", comentó el protagonista de 'Tick, Tick... Boom!'.

Según sus palabras, desde las productoras optaron por no hacer caso y dejar de lado las filtraciones. Estrategia simple, pero efectiva, ya que hicieron recular a muchas personas sobre algo que parecía evidente: el regreso de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"Estaba feliz de hacerlo, pero fue mucho trabajo por parte de todos. Obviamente, le dio a la gente una gran emoción en el cine, y ¿qué más esperas de una experiencia en el cine aparte de emoción?", concluyó el intérprete.

