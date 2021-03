Acoso, abuso de drogas y autolesiones: Rivkah Reyes confiesa la espiral de destrucción que sufrió por su fama en 'Escuela de Rock'

En 2003 Jack Black protagonizó 'Escuela de rock' donde interpretaba a un músico con problemas económicos que se hace pasar por profesor en una escuela.

La película fue la primera gran oportunidad para muchos actores infantiles como es el caso de Rivkah Reyes quien dio vida a Katie en la cinta.

A consecuencia de la repercusión que está teniendo el documental 'Framing Britney Spears' donde se comenta los problemas que ha sufrido la cantante a consecuencia de su fama y carrera precoz muchas otras estrellas infantiles han hablado de sus propias experiencias personales.

Este es el caso de Reyes quien ha hablando con 'New York Post' sobre las dificultades personales por las que tuvo que atravesar tras el éxito de 'Escuela de Rock' cuando solo tenía 10 años. Así, la intérprete comenta que su historia es "un poco paralela a la de Britney" afirmando que se han "sentido inseguros existiendo".

Rivkah explica que tuvo que ver como la sexualizaban cuando era menor de edad y tuvo que padecer que hombres adultos le dijeran que no podían "esperar hasta los 18".

Además, explica que uno de los momentos más duros y crueles que tuvo que sufrir fue la vuelta al colegio tras hacerse conocida por la cinta donde fue víctima de acoso por sus compañeros: "Especialmente después de terminar la producción, cuando volví a la escuela por primera vez, la gente era muy amable o muy mala. No había término medio. Literalmente, me seguían por la escuela personas que cantaban 'Escuela de Rock'".

Continúa diciendo que le decían que solo iba a ser "la chica de 'Escuela de Rock'" y que dejarían de llamarla Katie, el nombre de su personaje, cuando consiguiera otro papel más importante.

Todo esto desembocó en una espiral autodestructiva, Reyes define que se convirtió en un "un adicto furioso" utilizando la comida,drogas, sexo y autolesiones para superar la etapa de los 14 a los 24 años. "Pasé más de una década aterrorizado de haber alcanzado su punto máximo a los 10 años". escribieron en un ensayo de Medium sobre su experiencia.

A pesar de todo esto, Rivkah explica que nunca se ha arrepentido de su participación en la película: "No fue más que amor y apoyo. Nunca he perdido la gratitud por eso, o desearía no ser parte de eso".

Además, también comenta que Jack Black es un "gran tipo" y que ha intentado ayudarlos cuando lo han necesitado: "Cuando uno de los compañeros de reparto estaba teniendo problemas legales, [Black] se acercó y me preguntó si [yo sabía si] estaba bien y si podía enviar su información de contacto".

Desde el año 2017 Reyes está completamente recuperada. Retomó su carrera interpretativa que además compagina con la escritura de guiones para televisión, la música y echando cartas del tarot.