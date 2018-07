Los mutantes de 'X-Men' van a clase en la cartelera

'X-Men: Primera generación', los orígenes de la saga

El director Matthew Vaughn (Kick Ass) se pone a los mandos de una de las sagas más rentables del cine contemporáneo en 'X-Men: Primera generación', un filme que narra los orígenes del grupo superheróico formado por el profesor Charles Xavier. La historia traslada al espectador a la década de los sesenta, cuando un joven Xavier (James McAvoy) traba amistad con Erik Lehnsherr (Michael Fassbender). Ambos jóvenes serán reclutados por la CIA para formar un curioso ejército que impida el estallido de la guerra entre EE.UU. y la URSS.

'¡Qué dilema', Vince Vaugh vuelve a hacer de las suyas

Mentiras, risas y malentendidos son los componentes fundamentales de '¡Qué dilema!', una comedia dirigida por Ron Howard ('Una mente maravillosa', 'Frost/Nixon') y protagonizada por el sempiterno gamberro Vince Vaughn ('Dodgeball', 'De boda en boda'). Ronny (Vaughn) acaba de pillar con otro hombre a la esposa de su mejor amigo, Nick (Kevin James). En lugar de confesarlo todo, inicia una chapucera investigación en la que descubrirá que Nick también esconde sus propios secretos.

'La doctrina del Shock', una crítica del capitalismo salvaje

El cineasta inglés Michael Winterbottom (24 hour party people, Camino a Guantánamo) regresa a la senda documental con La doctrina del shock, una obra basada en el ensayo homónimo de la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein. La película dibuja un mapa del capitalismo salvaje y denuncia la forma en que los gobiernos han aprovechado los periodos de crisis para agotar las fuentes de riqueza y aprobar reformas que favorezcan al libre mercado.

El árbol, drama y ternura en lo nuevo del Charlotte Gainsbourg

La actriz Charlotte Gainsbourg ('La ciencia del sueño', 'Anticristo') se pone a las órdenes de Julie Bertuccelli en 'El árbol', una fábula que combina drama y ternura a partir de la novela de Judy Pascoe 'Our father who art in the tree'. La muerte de su marido ha supuesto un golpe muy duro para Dawn (Gainsbourg), pero su hija Simone (Morgana Davies) ha descubierto que su padre continúa hablando con ella a través de las hojas de un árbol que se encuentra plantado en su jardín.

'En la estela de la noche', cuando todo se descontrola

El alemán Markus Welter dirige a un reparto coral en su nuevo filme, 'En la estela de la noche', una obra basada en la novela 'Nattsug' y en la que se concentran sin disimulo los más bajos instintos del ser humano. Tres amigos sin futuro deciden solucionar sus problemas por la vía rápida: atracar un banco. Cuando todo parecía solucionado, se ven obligados a emprender una tortuosa huida plagada de sangre y actos violentos.

Los finess gritan de lo lindo en 'Screaming men'

Mika Ronkainen se ha colocado unos buenos tapones en los oídos durante la grabación de su último documental, 'Screaming men', un repaso a la sin par trayectoria del grupo vocal Mieskuoro Huutajat (El coro de los hombres que gritan). A mediados de los noventa, en la barra de un bar finlandés, cinco amigos decidieron crear una banda en la que no fuera necesario saber cantar, ya que todas las letras (desde textos legales a manuales de instrucciones) se interpretan a base de berridos.

