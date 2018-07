Lucha de magia y terror contra la comedia francesa 'Llévame a la luna' en la cartelera

Nada es lo que parece en 'Ahora me ves'

El director cinematográfico Louis Leterrier nos ofrece este thriller de robos y atracos en el que un equipo del FBI debe enfrentarse a un banda de criminales expertos en magia que pretenden dar el golpe perfecto. Son 'los cuatro jinetes', un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, dirigidos siempre contra hombres de negocios corruptos, hacen llover el dinero robado sobre los espectadores, ante la atónita mirada de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista.

El nutrido reparto está compuesto por Jesse Eiseneberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco como el cuarteto protagonista, además de Michael Caine como el codicioso banquero y Morgan Freeman como el mago enfrentado a los ilusionistas.

'Llévame a la luna', un plan perfecto con consecuencias

Isabelle vive en una familia donde todos los primeros matrimonios acaban mal, así que urde un plan para que la maldición no afecte a su novio: encontrará a un infeliz con el que casarse y del que divorciarse poco después. Un plan infalible, excepto cuando el objetivo es Jean-Yves Berthier, redactor de la guía del mochilero al que va a seguir desde el Kilimanjaro hasta Moscú. Deberá seducirlo por todos los medios, casarse con él y sobre todo, divorciarse.

Esta comedia romántica de Pascal Chaumeil (artífice de 'Los seductores'), cuenta con Diane Kruger ('La huésped') y Dany Boon ('Bienvenidos al norte') en los papeles principales.

'Keep the lights on', amor homosexual con el sello de Sundance

El cineasta Ira Sachs ('El juego del matrimonio') firma la cinta 'Keep the lights on', un drama de corte biográfico que aborda la relación entre el director de documentales Erik y el abogado Paul, a lo largo de diez tumultuosos años en los que la adicción a las drogas se erige como uno de los enemigos más fuertes de la pareja. Protagonizada por el danés Thure Londhardt y el neoyorquino Zachary Booth, la película ha pasado por los festivales de Sundance, Tribeca y Berlín, y ha cosechado galardones en el Outfest 2012 de Los Ángeles y en el LesGaiCineMad 2012 de Madrid, entre otros.

'Zarafa' es la amistad entre un niño y una jirafa

El debut en el largometraje de animación de Rémi Bezançon ('El primer día del resto de tu vida'), junto a Jean-Christophe Lie es 'Zarafa', una cinta de aventuras a lo largo del mundo vertebrada en torno a un viaje que abarca desde África a París.

Maki es un joven que escapa de unos esclavistas y se hace amigo de la jirafa Zarafa, con la que vivirá distintas peripecias en una odisea donde se encontrará con bondadosos piratas, reyes malvados y una gran galería de personajes variopintos.

Argentina presenta el drama familiar de 'El último Elvis'

El guionista de 'Biutiful' Armando Bo realiza 'El último Elvis', drama intimista de corte familiar firmado junto a Nicolás Giacobone y protagonizado por John McInerny, Griselda Siciliani y la joven Margarita López. Carlos es un imitador de Elvis que acaba de cumplir la edad que tenía su ídolo cuando murió, por lo que ante las perspectivas de un futuro vacío y una vida más volcada en la identidad del rey del rock que en la propia debe evaluar sus prioridades para con su familia, y en especial recuperar la relación con su hija Lisa Marie.

El terror de James Wan, más real que nunca en 'Expendiente Warren'

El director James Wan ('Saw') dirige una nueva película de terror, esta vez basada en hechos reales, sobre una familia acosada por fenómenos extraños, que recurre a una famosa pareja de investigadores paranormales para librarles del mal que les acecha.

Patrick Wilson repite junto al director tras su previa colaboración en 'Insidious' y encabeza un reparto en el que también sobresalen Lili Taylor, Vera Farmiga y un actor más habitual del género de las comedias, Ron Livingston.

Juergas locas y mil gamberradas en una 'Noche de Marcha'

Jeff Chang tiene una gran entrevista de trabajo a primera hora el día después de su cumpleaños, pero eso no le disuadirá para salir de fiesta con sus amigos en una 'Noche de marcha' en la que abundarán alcohol, sexo y vandalismo, a lo largo de unas fiestas de locura al más puro estilo 'American Pie'.

La cinta, compuesta por un reparto eminentemente joven, con nombres como Justin Chon, Miles Teller o Skylar Astin, supone el debut como directores de Jon Lucas y Steve Moore, guionistas de la saga 'Resacón en Las Vegas' y de películas como 'Atraco por duplicado' o 'El cambiazo', entre otras.