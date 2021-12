Hay una versión de 'Harry Potter y la piedra filosofal' de 3 horas y su director quiere que salga a la luz

'Harry Potter y la piedra filosofal' es venerada por toda una generación como la película que comenzó la saga de magia creada por J.K. Rowling.

Gracias a su 20 aniversario hemos tenido muchas sorpresas y celebraciones, incluyendo el evento especial donde se reencontrarán los protagonistas el próximo 1 de enero en HBO Max.

Sin embargo, al parecer no lo sabemos todo sobre esta primera entrega, y su director Chris Columbus ha confirmado que hay una versión de 3 horas que hubo que acortar para "no perder la atención de los niños".

"Pero sabíamos que la película funcionaba porque hicimos algunos previews", asegura Columbus en The Wrap.

Además, fue en esta tijera del montaje donde se eliminó la presencia de Peeves, el poltergeist bromista de Hogwarts que adquiere más importancia conforme avanzan los libros. Sin embargo, al eliminarse el fantasma (interpretado por Rik Mayall) en la primera cinta, el personaje quedó fuera de toda la saga cinematográfica.

Los fans sin duda han empezado a pedir que salga a la luz el "Columbus's Cut", y el director parece estar de acuerdo.

"Me gustaría también. Tenemos que volver a poner a Peeves en la película, ¡hubo que cortarlo!", reconoce.

Chris Columbus, en contra de un remake

Sin embargo, el director Chris Columbus tiene clara su opinión sobre un reboot o remake de 'Harry Potter'. No está a favor de rehacer las películas clásicas porque, simplemente, "no tiene sentido", algo que no ha dudado en decir abiertamente en una entrevista para Collider. Cuando le preguntaron si se estaba planteando un reboot de Harry Potter, el cineasta respondió lo siguiente:

"En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo. Quiero decir, va a salir un remake de 'Solo en casa'. ¿Cuál es el sentido? La película existe, vivamos con la película que existió. No tiene sentido que rehagamos 'El mago de Oz', no tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido", afirma.

