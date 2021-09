¿Una serie sobre Severus Snape? Los rumores sobre la esperadísima precuela de 'Harry Potter'

Desde que terminase 'Harry Potter' hace ya once años muchos han sido los rumores que apuntaban a que la saga mágica continuaría de una forma u otra. A decir verdad no se equivocaron, puesto que 'Animales Fantásticos' llegó más pronto que tarde. Eso sí, la mayoría de los fans quieren volver a ver a Harry, Ron y Hermione de nuevo.

Afortunadamente este mismo año se ha confirmado que 'Harry Potter' tiene una serie en desarrollo y HBO Max era la elegida para comenzar esta nueva etapa de la franquicia de J.K. Rowling. A pesar de la fantástica noticia, por el momento se desconoce de que tratará la serie, ya que todavía se encuentra en una fase muy inicial.

Por su fuera poco todo esto, nuevos rumores han empezado a aparecer sobre Hogwarts y el posible regreso de uno de los personajes más queridos de toda la saga. Se trata ni más ni menos que Severus Snape, a quien dio vida Alan Rickman y se ganó a pulso el cariño de toda la comunidad de fans de 'Harry Potter'. Según apuntan desde We Got This Covered, les ha llegado información de una fuente, según ellos fiable, que apunta a que se está desarrollando una serie sobre el personaje.

Según cuentan en este medio, HBO Max está preparando una precuela sobre este personaje en el que se ahondaría en el pasado de Snape, del cual conocemos algunos detalles después de que Harry se introdujese en su mente. Aún así no se sabe que periodo de su vida tratarían en el supuesto de que la serie saliese adelante.

El actor que dejó sin palabras a Daniel Radcliffe en 'Harry Potter'

'Harry Potter' ha contado con grandísimos actores a lo largo de las ocho entregas que lanzaron en la gran pantalla. Por supuesto Daniel Radcliffe fue uno de ellos, siendo esta la saga que le lanzó al estrellato, pero hubo un actor que dejó a Radcliffe sin palabras.

Según cuenta en The Late Show with Stephen Colbert, Gary Oldman logró impresionarle: "Bueno, ahora entiendo mucho más quienes son de una manera mucho más significativa a cuando tenía nueve o diez años. En aquel momento no me deslumbraba ninguno de ellos".

Y termina: "La primera persona que recuerdo que logró deslumbrarme fue Gary Oldman, porque entonces descubrí quien era él y su trabajo antes de llegar aquí. Además empecé a meterme cada vez más en serio en la actuación, así que sí, antes de eso conocer a alguien como un crío de nueve años es difícil ganarme su admiración más adelante".

