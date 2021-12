Rupert Grint da pistas de qué podemos esperar de la reunión de 'Harry Potter'

Los actores de 'Harry Potter' nos regalarán por Año Nuevo su reencuentro en HBO Max. Rupert Grint, Ron en las películas, ha querido darnos un avance.

En declaraciones a ET antes del estreno del especial el inolvidable Ron Weasley del cine ha adelantado que los potterheads deben estar preparados para sentir muchas "emociones". Grint considera que el reencuentro fue particularmente emotivo para él, Daniel Radcliffe y Emma Watson. Y es que 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', cuyo tráiler puedes ver arriba, supone la primera reunión en pantalla del trío protagonista desde el lanzamiento de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2' en 2011 y la primera reunión formal con el resto de sus compañeros de reparto.

"Esas películas fueron nuestra infancia. Crecimos en esos decorados, por lo que tiene un significado increíble para todos nosotros. Han pasado diez años desde que terminamos la última película y nos hemos visto bastante en estos años, pero tampoco mucho. Así que fue genial verlos de nuevo y hablar de ello. Realmente no hablo o suelo pensar mucho en ello, así que fue divertido recordarlo".

Aunque el actor señaló que no estaba seguro de "cuánto puedo decir sobre los secretos", sí señaló que "todos" estaban presentes. También reconoció que se ha "hablado" sobre posibles reinicios o secuelas de las películas originales y compartió que no diría que no a la posibilidad de regresar al papel si surge la ocasión. Especialmente porque él y Ron ahora tienen algo en común, la paternidad, después de que Grint y su pareja, la actriz Georgia Groome, le dieran la bienvenida a una hija en 2020.

Emma Watson, a lágrima viva en el tráiler de 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'

Esta misma semana hemos podido disfrutar del avance del reencuentro de los actores de 'Harry Potter'. "Parece que fue ayer y que hace muchísimo tiempo", dice Emma Watson muy emocionada. "Cuando las cosas se ponen mal y son tiempos duros, 'Harry Potter' tiene algo que hace mejor tu vida", añade la actriz.

"Es un lazo fuerte que siempre nos unirá. Somos familia y siempre seremos parte de la vida de los demás", añade Rupert Grint en un momento también muy emotivo de los dos juntos. Tienes que verlo todo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

Tom Felton pide ayuda a los fans de 'Harry Potter' en favor de Slytherin: "No me gusta perder"