La usuaria de Twitter @Rvbia publicó en su cuenta personal de la red social dos imágenes donde aparecía el mismo libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, primero sosteniéndolo en la mano y después metido dentro del váter.

Mi hermano ha cogido esto de la biblioteca, pero no os preocupéis ya lo he solucionado, escribía junto a la imagen dando a entender que no era muy partidaria de la lectura que había escogido su hermano por lo que había intentado corregirle de esta manera.

Inmediatamente la indignación de varios tuiteros fue tal que no dudaron en comunicar su furia sobre lo ocurrido, algunos la llamaron nazi, otros la querían meter en la cárcel o incluso estarían dispuestos a reventarle "la puta cabeza" a quien hiciera algo similar. ¿Os parece una reacción un tanto desmedida?

A continuación os dejamos con algunos tuits de ejemplo: