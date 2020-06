Poco a poco el reparto que dio vida a las maravillosas aventuras de 'Harry Potter' en la gran pantalla se van haciendo mayores. Así, hace unas semanas el actor Rupert Grint dio la noticia que se había convertido en padre de su primer hijo convirtiéndose en el primero de los tres protagonistas en experimentar la paternidad.

Pero Rupert no es el único sabe lo que es ser papá, y es que una de las actrices de la saga mágica acaba de revelar que está embaraza de su tercer hijo. Este es el caso de Jessie Cave quien encarnó a Lavender Brown, la novia de Ron Weasley en 'Harry Potter y el misterio del príncipe'.

Cave tiene dos hijos, Donnie, de cinco años, y su hija Margot, de tres con el comediante Alfie Brown del que se separó cuando su segunda hija tenía solo 10 semanas. Ahora, la pareja se ha reconciliado y están esperando su tercer vástago.

"Oops I did it again (Vaya, lo hice de nuevo)", con esta referencia a Britney Spears la intérprete ha dado la buena nueva junto a una foto mostrando barriguita.

Mientras que su pareja ha utilizando el humor para dar la noticia en sus redes sociales: "Estoy muy feliz de anunciar mi próxima vasectomía", escribe junto a una foto donde vemos una ecografía del bebé.

En el vídeo de arriba puedes ver las imágenes con las que han anunciado la buena nueva además de ver cómo ha cambiado la actriz en todo este tiempo.

