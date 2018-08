La teoría de 'Harry Potter' que demostraría que Snape sobrevivió en realidad a la Batalla de Hogwarts

Uno de los personajes más complejos de la saga 'Harry Potter' es sin duda Severus Snape. El profesor de Hogwarts reveló ocultar mucho más bajo su apariencia cuando descubrimos que realmente había dedicado su vida a proteger a Harry desde las sombras.

Sin embargo, su momento de redención fue uno de los más breves que se recuerdan, ya que el joven mago descubre toda la verdad cuando ya es demasiado tarde, siendo literalmente los últimos pensamientos de Snape antes de morir.

Pero, ¿y si realmente la mano derecha de Voldemort no murió en ese momento? ¿Y si sobrevivió a la Batalla de Hogwarts y nos había engañado a todos?

Pese a que es complicado descubrir realmente lagunas sobre la historia mágica dado que J.K. Rowling no deja puntada sin hilo, es cierto que tras descubrir esta teoría del usuario de Reddit no podemos dejar de darle vueltas, porque encaja demasiado.

Básicamente la teoría defiende que Snape no murió cuando todos creímos que lo hizo, lanzando cuestiones que sin duda te harán pensar: ¿Por qué el maestro de pociones no apareció cuando Harry usó la Piedra de la Resurrección? ¿Por qué su cuerpo no estaba junto a los demás caídos en la guerra como Fred Weasley o Tonks y Lupin? Incluso los cuerpos de los mortífagos aparecen.

El fan afirma que Snape debía haberse convertido en una persona muy importante para Harry debido al amor por su madre, dedicar su vida a protegerle y finalmente morir para salvarle. Sin embargo, el mago no vuelve a aparecer por ningún sitio, ni en cuerpo ni en alma. Literalmente.

Además, para un doble espía tan poderoso y virtuoso de las pociones sería un poco complicado morir por un veneno sin tener a mano un antídoto. Y para terminar de coronar su teoría, señala que dado los peligrosos tiempos que corrían y su inestable relación con el Señor Tenebroso sería algo improbable que Severus no estuviese preparado para lo peor.

Por tanto, Nagini no habría matado a Snape, sino que lo habría paralizado temporalmente, lo que le hacía parecer muerto, pero finalmente pudo sobrevivir y escapar.

¿Necesitas más confirmación? Quizás por eso la Varita de Saúco nunca pudo pertenecer a Voldemort, porque realmente no había matado a su dueño.