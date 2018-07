La referencia secreta de 'Ready Player One' que le colaron al propio Steven Spielberg

Si nos fijamos en cada detalle de 'Ready Player One' encontraremos guiños a muchísimos proyectos de ficción. El culpable, por decirlo de alguna manera, parece haber sido Ernest Cline. "Yo no vi nada en la primera proyección", admite el guionista Zak Penn en una entrevista. "Fue completamente Cline. Él añadió cosas sin preguntarme. Me quedé en shock cuando lo vi en la proyección".

Y no parece ser el único que no se enteró de este nuevo material secreto. Ni siquiera el mismísimo Steven Spielberg, el director, lo sabía. "Le dije que no lo hiciera, pero cuando lo vi pensé: 'Me gusta'. Aunque me sorprendió cuando lo vi en pantalla".

Para los fans que quieran intentar pillar todas las referencias, aquí va la que se le escapó a Penn. Podrás ver un guiño de 'Last Action Hero', cinta en la que también participó como guionista y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en la secuencia inicial de 'Ready Player One' donde se menciona el nombre de su personaje, Jack Slater. ¿Cuáles más habrá? El 28 de marzo podrás intentar descubrirlo.