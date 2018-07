El drama de terror 'Purgatorio' llega a los cines junto a la aventura bíblica de 'Noé'

'Purgatorio' te quitará las ganas de abrir la puerta a tu vecina

Pau Teixidor debuta como director de cine con 'Purgatorio', un "drama con tintes de género", protagonizado por Oona Chaplin y Sergi Méndez, y producida por Apaches, Atresmedia Cine y CINE365.

'Purgatorio' gira en torno a una joven se ve obligada a cuidar a Daniel, el hijo de su nueva vecina. Pero la noche avanza y nadie pasa a recogerlo. Mientras, el comportamiento de Daniel se vuelve cada vez más inestable, inquietante y violento.

'Noé', el diluvio bíblico llega a la gran pantalla

Darren Aronofsky, el director que llevó el suspense psicológico al mundo de la danza con 'El Cisne Negro', encarga a Russell Crowe salvar al mundo del diluvio universal en su nueva película 'Noé'.

Acompañado por actores como Anthony Hopkins, Jennifer Connelly o Emma Watson, Crowe se enfrenta a la misión de construir un arca que ponga a salvo a todos los seres de la creación antes del diluvio universal.

'Río 2' levanta el vuelo hacia el Amazonas

Blu y Perla protagonizan junto a sus tres hijos la aventura que para toda familia supone el mudarse, con la peculiaridad de que en su caso cambian la acomodada vida de Río de Janeiro por la libertad de la selva del Amazonas.

Tras el éxito de 'Río', su director Carlos Saldanha retoma las aventuras de estas animadas aves que en su versión original doblan actores como Jamie Foxx, Rodrigo Santoro, Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Leslie Mann, Andy García y John Leguizamo.

'Crónicas diplomáticas. Quai D'Orsay', la vida junto a un ministro francés

'Crónicas diplomáticas. Quai d'Orsay' es la comedia francesa que llega a los cines españoles con el respaldo de galardones como el Premio César 2014 al mejor actor de reparto a Niels Arestrup, y el Premio del Jurado al Mejor Guión de la 61º edición del Festival de San Sebastián.

Narra las aventuras y desventuras del joven Arthur Vlaminck quien empieza a trabajar para el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, redactando sus discursos, y tiene que lidiar con un ambiente de estrés, ambición y puñaladas traperas.

'Need for speed', del taller a las carreras callejeras

Aaron Paul, uno de los protagonistas de la televisiva 'Breaking Bad', cambia las metanfetaminas por los "muscle cars" (coches deportivos con un motor de gran potencia) en la nueva película de Scott Waugh 'Need for Speed'.

Tobey Marshall (Aaron Paul) es un mecánico que se asocia con el expiloto de NASCAR Dino Brewster (Dominic Cooper) para salvar su taller familiar, pero que cuando está a punto de conseguir su objetivo es encarcelado por un crimen que no ha cometido.

'El desconocido del lago', un thriller de verano

Seducción, pasión y peligro se mezclan en esta película protagonizada por Franck (Pierre Deladonchamps), quien se divide en su relación de amistad con Henri (Patrick D'Assumçao) y su atracción irrefrenable por el misterioso y peligroso Michel (Christophe Paou).

Esta cinta de Alain Guiraudie viene avalada por el premio como mejor película europea y mejor fotografía en el pasado Festival del cine europeo de Sevilla, el premio César al mejor actor revelación para Deladonchamps y el de mejor director para Guiraudie en el Festival de Cannes en la sección 'Una cierta mirada'.

Preparados para bailar con 'Frances Ha'

El drama y la comedia se mezclan en esta cinta en la que el director (Noah Baumbach) y la actriz protagonista (Greta Gerwing), cuya actuación ha sido aplaudida por la crítica internacional, se encargan también del guión.

Todo comienza con la ruptura que supone para Frances, una joven y atípica bailarina que vive en Nueva York, el que su compañera de piso, Sophie, se mude de apartamento; un cambio que lleva a la protagonista a vivir diferentes experiencias hasta encontrar su propio lugar.

Buscando a 'Jackie'

'Jackie' cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Sofie y Dann, que tras criarse con sus dos padres, Harm y Marcel, tienen que dejar los Países Bajos para recorrer Estados Unidos y encontrarse con su madre biológica, Jackie, quien ha sido hospitalizada.

La directora de esta comedía, Antoinette Beumer, pone al frente de la historia a Holly Hunter ('El piano', 'Crash', 'Arizona Baby') junto a dos jóvenes actrices y hermanas, tanto en la realidad como en la ficción, Carice y Jelka van Houten, y cuenta con la aparición del músico estadounidense Howe Gelb.

'Una noche' o el viaje de Cuba a Miami

El sueño americano de algunos cubanos se ve reflejado en el drama que narra 'Una noche', una película que cuenta las peripecias de Raúl, acusado de agresión en La Habana, para huir a Miami junto a su mejor amigo y la hermana gemela de este.

La británica Lucy Malloy se estrena en el cine con esta cinta de la que se encarga de la dirección y guión, y que le llevó a ganar los premios de Mejor Nuevo Director de Ficción, Mejor Cinematografía y Mejor Actor en el Festival de Tribeca en 2012.

