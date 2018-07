'Pacific Rim: Insurrección y 'Un pliegue en el tiempo' se estrenarán en la Muestra SYFY de Cine Fantástico

La Muestra SYFY de Cine Fantástico se ha consolidado en la capital como marco perfecto para la ciencia ficción, y en esta edición no será distinto.

'Un pliegue en el tiempo', la adaptación cinematográfica de la novela de fantasía protagonizada por Oprah Winfrey, será la encargada de inaugurar el evento. La película cuenta con un reparto espectacular encabezado por Chris Pine, Reese Witherspoon, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña y Zach Galifianakis.

'Pacific Rim: Insurrección' será otro de los platos fuertes de la Muestra. Una de las secuelas más esperadas del año, llegará a España diez días antes de su estreno internacional para la noche de clausura. La continuación de la historia de Guillermo del Toro está protagonizada por John Boyega, estrella de 'Star Wars'.

Las películas 'As Boas Maneiras', 'The Cured', 'Downrange', 'Salyut 7' y 'How to talk to Girls at Parties', son las primeras confirmadas de la programación de la Muestra, que se completará con otros títulos de género que no llegarán o todavía no lo han hecho a los circuitos comerciales.