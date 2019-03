La opinión del gremio: “El final de ‘El Cuerpo’ es bestial”

‘El Cuerpo’ tuvo anoche su definitiva puesta de largo después de una larga promoción e intensa promoción, que incluye paradas en el Festival de Málaga, en el de Cine Fantástico de Sitges e incluso ganó el Premio a la mejor película en la cita homónima en París.

En este jueves preapocalíptico (el estreno de la cinta reta a las predicciones de los mayas), la alfombra roja se extendió en un lugar único en Europa: La Cinexfera, instalada en la Plaza de Colón de Madrid. En la enorme cúpula, cerrada al aire libre, se pueden proyectar imágenes en 360º y con más de seis millones de píxeles.

Original emplazamiento para recoger a escogidas personalidades de la cultura recién aterrizadas después de ver la ópera prima de Oriol Paulo. “Yo no sabía que era su primera película, me he quedado asombrado”, opina Fran Perea, que ahora mismo está concentrado en el rodaje de la segunda temporada de Luna.

Ainhoa Arbizu, presentadora de Deportes de los informativos de Antena 3 (y además presentadora del evento) estaba entusiasmada con la película. “El final es bestial”, dijo tajante. Detallista, recordó como en una escena de la película (Hugo Silva con una copa de vino subiendo unas escaleras) se reconoce un claro homenaje a Hitchcock.

Avezado estuvo también Carlos Areces, que además de referenciar la misma escena, dijo no tener muy claro “a quién hacía el homenaje” el pelo de José Coronado.

Del actor que ganó el Goya al mejor actor en la pasada edición también habló Antonio de la Torre. “José Coronado últimamente se está haciendo unos trabajazos que nos están dejando mal a todos”.

Si el 2012 que estamos a punto de despedir fue el año de José Coronado, con ‘El Cuerpo’ empieza el de Hugo Silva, al que ponto veremos en la nueva película de Pedro Almodóvar ‘Los Amantes Pasajeros’ y en ‘Las Brujas de Zugarramurdi’, de Alex de la Iglesia. “Este año he disfrutado muchísimo rodando, el año que viene me toca promocionarlo todo”.

Estos pocos afortunados han podido vivir un poco del misterio que promete este intenso thriller en cuatro pantallas distintas proyectadas en la enorme bóveda, pero este viernes serán los espectadores los que puedan ver ‘El Cuerpo’ desde la comodidad de una butaca de cine.