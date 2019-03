Así fue el casting de 'El Club de los Incomprendidos'

Tuvieron que pasar tres pruebas y muchos nervios y presión, pero finalmente lo consiguieron. Con el estreno a la vuelta de la esquina, Charlotte Vega, Álex Maruny, Michelle Calvó, Ivana Baquero, Jorge Clemente y Andrea Trepat te cuentan cómo llegaron a ser los seis incomprendidos de Blue Jeans.

Todos coinciden en que estaban seguros de que no les habían cogido. Tenían pocas expectativas porque como cuenta Charlotte en este vídeo en exclusiva, solo estuvo en la primera fase del casting "unos cinco o diez minutos". Lo mismo le pasó a Jorge Clemente, al que también se le hizo muy corto.

Durante las pruebas tuvieron que recrear escenas del libro 'Buenos días princesa' en las que intervenían sus respectivos personajes, y en la última fase coincidieron todos para ver si cuadraban "como una piña de amigos", explica Andrea Trepat.

Las buenas noticias no se hicieron mucho de esperar. En cosa de un mes les llamaron para confirmarles que estaban en la película y que eran los incomprendidos elegidos. Aunque Charlotte nos cuenta como anécdota que no tuvo a quién contarle que era la protagonista de la película cuando se lo dijeron. "Estaba sola en casa y nadie me cogía el móvil", recuerda emocionada.

'El Club de los incomprendidos', en cines 25 de diciembre

La historia se centra en Valeria (Charlotte Vega), una joven que se acaba de trasladar a Madrid tras la separación de sus padres. En su nuevo instituto, Valeria se ve obligada a asistir a unas reuniones con el orientador a las que también acuden otros compañeros de clase.

Será allí donde Valeria conozca a Raúl, Eli, Meri, Bruno y Ester, los seis jóvenes formaran 'El Club de los Incomprendidos'. Lo que en un principio parecería un mal comienzo para la nueva existencia de Val, se acaba convirtiendo en el inicio de una increíble experiencia vital.

Nuevas amistades, una ciudad llena de posibilidades, el primer amor e intensas experiencias que cambiarán para siempre las vidas de este nuevo grupo de amigos.

Producida por Bambú Producciones y Atresmedia Cine, la película llegará a los cines españoles el 25 de diciembre de 2014 de la mano de DeAPlaneta.