El twerking de Ryan Reynolds para celebrar la llegada de 'Deadpool 2'

El Mercenario Bocazas, interpretado por Ryan Reynolds, se mueve de forma muy sensual en el nuevo filtro de Snapchat.

Coincidiendo con la llegada a los cines de 'Deadpool 2' el próximo 18 de mayo, en la aplicación para móviles puedes ver al mismísimo Deadpool moviendo el cucu al ritmo de 'Welcome to the Party', la canción de Diplo, French Montana y Lil Pump para la banda sonora oficial de la película.

Para disfrutar de su 'twerk' sólo tienes que tocar la pantalla y seleccionar el logotipo del antihéroe de Marvel, pero como nos gusta hacerte la vida fácil, también puedes verlo en este vídeo.