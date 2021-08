La razón por la que 'Doctor Strange' desconcierta a los fans en el tráiler de 'Spiderman: Sin camino a casa'

El primer tráiler de 'Spiderman: No Way Home' ha traído consigo multitud de teorías y especulaciones. Los fans no han dudado en analizar cada una de las escenas para averiguar todo lo posible sobre la nueva aventura que vivirá el Hombre Araña. Sin embargo, hay algo entre el protagonista y 'Doctor Strange' que no termina de cuadrar a los fans.

Ya conocemos que el personaje interpretado por Tom Holland vivirá una situación complicada después de que se revele su identidad. El joven superhéroe le pedirá a 'Doctor Strange' que realice algún hechizo con el que pueda volver atrás en el tiempo y evitar que todo el mundo conozca la verdadera identidad de 'SpiderMan'.

Sin embargo, a los fans les ha sorprendido la facilidad con la que 'Strange' accede a dicha petición, ya que su forma de ser suele ser más tozuda y terca. Esto ha llevado a los fans de las películas de Marvel a conspirar diferentes teorías sobre lo que podría haber sucedido.

La primera de ellas supone que en esta nueva entrega de 'SpiderMan', 'Doctor Strange' sea realmente 'Mephisto', uno de los villanos del mundo Marvel que aún no ha aparecido en las películas. Es por ello que los admiradores creen que 'Spiderman: No Way Home' podría podría ser la entrega que nos presentase a este nuevo personaje, haciéndose pasar por 'Strange', lo que explicaría ese extraño comportamiento.

Otra de las teorías contempla la posibilidad de que 'Stephen Strange' sea capaz de prever el futuro, por lo que estaría actuando de forma consciente al ayudar a Peter Parker. Por otro lado, la última conspiración de los fans implica que 'Doctor Strange' no es el mismo que vimos en otras películas sino una variante. Ya conocemos el multiverso Marvel, por lo que el 'Strange' de 'Spiderman: No Way Home' podría ser otro perteneciente a un mundo paralelo o a otra línea temporal, más impulsivo e irresponsable.

Sea cual sea la teoría correcta, deberemos esperar al estreno de la nueva entrega de el Hombre Araña el próximo 15 de diciembre para conocer todos los detalles.

