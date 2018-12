Amor delante de las cámaras: Las parejas de cine que más nos han gustado en 2018

Bradley Cooper y Lady Gaga en 'Ha nacido una estrella'

Todo habría sido muy distinto si, como supimos hace poco, hubieran sido Will Smith y Jennifer López los protagonistas de 'Ha nacido una estrella'. Pero no, los elegidos fueron Bradley Cooper y Lady Gaga, y ha sorprendido la química que destilan como pareja. ¿Habrá nominación de los Oscar para Lady Gaga? Su carrera como actriz parece imparable.

Rami Malek y Lucy Boynton en 'Bohemian Rhapsody'

Su interpretación del tierno y eterno amor entre Freddie Mercury y Mary Austin será recordada por mucho tiempo. 'Bohemian Rhapsody' es sin duda uno de los éxitos del año y gran parte de la culpa la tienen Rami Malek y Lucy Boynton, que además son pareja en la vida real.

Noah Centineo y Lana Condor en 'A todos los chicos de los que me enamoré'

El fenómeno creado alrededor de Noah Centineo comenzó con esta película. Y es que el género de amores de instituto parece haber vuelto para quedarse. Lo que comienza siendo una relación falsa entre los dos protagonistas termina con los personajes principales completamente enamorados el uno del otro. ¿Argumento clásico? Sí, pero a la gente le ha encantado.

Emily Blunt y John Krasinski en 'Un lugar tranquilo'

Ante la adversidad, y sobre todo si esa adversidad tiene que ver con extraterrestres que intentan matarte a ti y a toda tu familia al menor ruido, lo mejor es unirse. Y Emily Blunt y John Krasinski están muy unidos en 'Un lugar tranquilo', una de las sorpresas del año cinéfilo y que nos dejó con ganas de más. Sí, habrá 'Un lugar tranquilo 2'.

Leta y los hermanos Scamander en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'

También hay cabida para tríos amorosos en nuestro ránking. Y el de Leta Lestrange y los hermanos Scamander, es decir, Zoe Kravitz, Eddie Redmayne y Callum Turner, en 'Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald', tiene bastante tela que cortar. ¿Ama Newt Scamander a Leta? ¿Theseus se quiere casar con ella para fastidiar a su hermano? Todo son incógnitas, amigos.

Ryan Reynolds y Morena Baccarin en 'Deadpool 2'

Si no lloraste viendo ESA escena de 'Deadpool 2' con Ryan Reynolds y Morena Baccarin es que no tienes alma. No haremos spoilers, pero duele bastante ver al antihéroe en esas circunstancias. Porque en esta película hay tiempo para la risa pero también para el drama

Nick Robinson y Keiynan Lonsdale en 'Love Simon'

'Love Simon' es otra cinta protagonizada por adolescentes pero con bastante trasfondo: la problemática de salir del armario cuando aún estás en el instituto. Simon, que vive su homosexualidad en secreto, comienza a escribirse con el enigmático Jacques, que al final estará mucho más cerca de él de lo que cree.