El drama familiar de SpiderMan es algo que más o menos todo el mundo conoce. El joven Peter Parker, huérfano, vive con Tía May, e incluso tiene que vivir la pérdida de su segunda figura paterna con la muerte de su tío.

Pero hace no demasiados años, concretamente en 'The Amazing Spiderman 2', decidieron que todo esto saltara por los aires, y crear un enorme cliffhanger mostrando que el padre de SpiderMan en realidad está vivo. Como te podrás imaginar, el personaje que en ese momento interpretaba Andrew Garfield no se toma muy bien la aparición de su padre, y niega la evidencia.

Entendemoso perfectamente por qué decidieron eliminar esta escena del montaje final de la película, y es que contradecía todo lo que sabemos sobre el universo del joven superhéroe. Si tienes curiosidad por ver cómo era la escena eliminada, puedes verla en el vídeo de arriba.

