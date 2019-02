5 cosas que no sabías de 'María Reina de Escocia', el nuevo estreno de Margot Robbie y Saoirse Ronan

1. El acento de Saoirse que aprobó David Tennat

Saoirse Ronan quería mostrar un auténtico acento escocés en su interpretación de María Estuardo. "María casi nunca hablaba en inglés británico. Quería que el acento de María, a pesar de notarse, fuera algo más suave. Me quedé encantada cuando David Tennant, que es escocés, me dijo que mi acento era muy bueno. Me ayudó mucho estar rodeada de actores escoceses, Jack Lowden, James McArdle y Martin Compston".

2. Una película auténticamente escocesa

La productora Debra Hayward cuenta que desde el primer momento tenían claro de que debían rodar en Escocia. "Es curioso, pero 'Braveheart' no se rodó en Escocia a pesar de ser una de las grandes historias del país". El rodaje representaba un reto por el tamaño del equipo técnico, los caballos, la ropa de época y el resto del material. "Pero María recorrió Escocia y pernoctó en muchos castillos y queríamos recrear sus movimientos".

3. El encuentro que nunca sucedió

No hay pruebas históricas de que María Estuardo y la Reina Isabel se conocieran personalmente. Pero en la película hay una escena en la que este encuentro se produce. "La reunión en la película está muy lograda, es extraordinaria. Y de hecho, no está tan alejada de la historia”. En 2010 aparecieron nuevos documentos entre los que había una carta firmada por Isabel en la que se dirige a María de mujer a mujer, como 'hermanas reinas'", ha explicado John Guy, autor de la biografía de María Estuardo. Tanto Saoirse Ronan como Margot Robbie dicen que el rodaje de la secuencia fue algo inolvidable. "Fue uno de los momentos más memorables de mi vida como actriz", ha contado Ronan.

4. Un papel destinado a Saoirse Ronan desde hace años

La actriz irlandesa se comprometió hace años a interpretar a María Estuardo, y de hecho firmó un contrato cuando tenía 18 años para una versión muy distinta. "Siempre he sentido una conexión con Escocia y su historia, quizá porque hay muchas similitudes entre la historia de Escocia y la de Irlanda", dice la actriz, que ahora tiene 24 años.

5. La meteorología arruinaba los peinados

Laura Solari, encargada de los peinados y maquillaje de los figurantes, tuvo diversos retos durante el rodaje. Para ella, lo peor fue el mal tiempo. "Tuvimos que usar maquillaje resistente al agua para luchar contra el mal tiempo escocés porque hubo días que no paró de llover", explica. "Volvían a maquillaje con las barbas despegándose y el pelo totalmente liso porque estaban empapados. Solo nos quedaba secarlos, pegar barbas y rizar pelos".

