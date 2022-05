La corrupción hace caer el fenómeno Mario Conde: la frase premonitoria que contó a Jesús Hermida

La mejor etapa de Mario Conde, la de la adulación y la admiración, llega a su fin cuando empiezan a salpicarle los escándalos de corrupción. Sin embargo, él guarda las apariencias.

En una entrevista en Antena 3, Jesús Hermida le pregunta: "¿Tú no has tenido que engañar nunca en tu mundo financiero, de negocios?". El protagonista responde una frase ya hecha: "Se puede engañar a pocos mucho tiempo, a muchos poco tiempo, pero a muchos mucho tiempo eso no se puede".

El 11 de abril de 1994, salta un nuevo escándalo. Con el caso Banesto ya en marcha, ahora Mario Conde tiene que explicar en la Audiencia Nacional por qué ordenó desviar más de tres millones de euros de la entidad a una cuenta en suiza a una empresa que dará nombre al caso Argentina Trust.

Hallan facturas falsas para pagar unos trabajos inexistentes. Los accionistas de Banesto exigen que el exbanquero y su equipo respondan con todo su patrimonio.