Reforman la ermita por 12.000 euros y el dueño les impide entrar: "Hemos dedicado mucho dinero y esfuerzo"

Los vecinos de Barranco del Abogado (Granada) denuncian no poder rezar a la Virgen de Lourdes pues el propietario de la finca donde se integra la ermita les ha bloqueado el paso colocando un candado.

Todo a pesar de que los propios vecinos se han gastado 12.000 euros en reformar este lugar de culto. "Nos dio el permiso para arreglarlo y él estaba contento", ha dicho Pepe, uno de los vecinos, entre lágrimas.

Una obra que se hizo con el sacrificio de todos, siempre apoyados por el cura. Ahora Miguel, el dueño de la finca, no les atiende y, cuando van a su casa, no abre la puerta.

Los vecinos creen que este cambio de actitud se debe a que el dueño quiere sacar provecho económico del lugar. "Es la única distracción que tenemos, y la única cosa de ser cristiano", ha asegurado otro vecino.

La Archidiócesis de Granada ha pedido que haya diálogo entre el dueño de la finca y los vecinos, que llevan 6 semanas esperando una reunión con el arzobispo y a que Miguel vuelva a abrir el candado de la ermita y puedan reencontrarse con su virgen.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los vecinos y Mercedes, una de ellas, ha asegurado que creen que el dueño quiere sacarle una rentabilidad económica. En las escrituras, además, se establece que es el propietario quien tiene que hacerse cargo del mantenimiento, pero no lo hace.

Pepe es uno de los vecinos que ha participado en la reforma de la ermita, y ha negado que el dueño haya puesto dinero. "Puso 200 euros a la Asociación de Vecinos para blanquear", ha dicho, y esto nunca se llevó a cabo.

Este vecino se siente impotente y, aunque quieren enfrentarse a él y pedirle explicaciones, no dan con él. "Yo no puedo más", ha dicho emocionado, y es que han dedicado mucho dinero y esfuerzo para que ahora no les dejen entrar y no puedan dar culto a la virgen.