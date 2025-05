Nieves, una de las embarazadas que dio a luz en el piso de los bebés robados: "El último mes, me dijeron que me lo quitaban"

La fundación María Madre, una organización con sede en Bilbao que aparentaba tener fines benéficos, estuvo involucrada en numerosos casos de bebés robados. Aunque supuestamente ofrecía ayuda a mujeres con embarazos ilícitos, en realidad se dedicaba a quitarles a sus hijos para venderlos a familias adineradas.

Su método era siempre el mismo: trasladaban a mujeres jóvenes embarazadas a un piso donde daban a luz, y allí les arrebataban a los recién nacidos para posteriormente comerciar con ellos.

Nieves es una de las mujeres que llegó a uno de aquellos pisos embarazada. Allí, doña Mercedes, una de las cabecillas de la trama, le arrebató a su hijo. "El último mes, doña Mercedes me dijo que me iba a quitar a mi hijo", nos cuenta.

Doña Mercedes se justificó diciéndole a Nieves que no podría encargarse del bebé, ya que era menor y sus padres le habían echado de casa. "Por supuesto que quería tener a mi hijo, pero no tenía a nadie a mi lado que me defendiera", señala Nieves.

Hoy, 50 años más tarde, Nieves busca al hijo que le quitaron de las manos. Como ella, miles de familias siguen luchando por demostrar que fueron parte de la trama de los bebés robados.