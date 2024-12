Micky recuerda su paso por Eurovisión: "Presentaron una canción que yo no elegí"

Miguel Ángel Carreño Schmelter, más conocido como Micky, es el padre del rock and roll en España. Nace en el Madrid de la posguerra en 1943 y, debido a la profesión de su padre, diplomático, vive en Oriente Próximo, lo que le proporciona un contacto muy directo con el género.

Con tan solo 16 años, se convierte en el solista de los Tonys, que pronto se convierte en un fenómeno musical de los años 60. Sin embargo, el carisma y la energía de Micky le llevaron a cantar en solitario.

Micky es apodado como 'El Hombre de Goma' por su manera de sentir el ritmo, con las más imposibles contorsiones, que recordaban mucho a su ídolo Elvis Presley. "Le imitaba, tengo mucho que ver con él", nos cuenta.

En 1970 emprende su carrera en solitario y no tarda en cosechar el éxito. Con 'El chico de la armónica', Micky alcanza el número 1 e, incluso, llega a representar a España en Eurovisión. Sin embargo, no guarda una buena experiencia: "Presentaron una canción mía que yo no elegí".

Un auténtico pionero de la música que cumple 65 años en la profesión. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!