Su hija se suicidó por el acoso que sufría y que continúa azotando a la familia: "Nadie hizo nada, no la creyeron"

Durante 6 meses, Nieves, una joven de 20 años, fue víctima de un ciberacoso brutal e incesante que hizo que se quitase la vida.

Alguien suplantó su identidad y subieron su teléfono a páginas web de sexo. Durante meses, su móvil no paró de sonar. "Era día y noche", ha explicado su padre.

Sus padres decidieron cambiar su número de teléfono, pero no acabó ahí. También crearon una cuenta falsa en redes sociales con su foto y su nombre, a donde le hacían proposiciones sexuales y recibía todo tipo de insultos.

"No me explico cómo puede haber gente tan mala"

Nieves, aunque el acoso no cesaba, decidió no quedarse callada y se lo contó a su familia, que denunció hasta en 4 ocasiones lo que estaba ocurriendo.

Tras la última, y al ver que no tenía resultado ni solución, Nieves perdió la esperanza. El 28 de diciembre de 2021 decidió ponerle fin a todo.

En cuanto a las aplicaciones, estas no daban respuesta cuando decían que le habían suplantado la identidad.

Juan no entiende los motivos por los que le ocurrió algo así a su hija. "No me explico cómo puede haber gente tan mala", ha dicho. Además, cree que el suicido de su hija se pudo haber evitado, pero nadie hizo lo suficiente.

A la tercera denuncia, ellos ya sabían quién era y dieron sus datos para que lo localizaran, pero nadie hizo nada, ha explicado. El responsable era un amigo que salía con Nieves en su misma pandilla. Sin embargo, nadie la creyó, ha asegurado.

La familia sigue recibiendo amenazas

Casi dos años después de su muerte, su familia denuncia que ahora son ellos los que están sufriendo ciberascoso. Además, alguien sigue suplantando su identidad y están recibiendo paquetes a nombre de su hija fallecida.

Además, la familia sigue recibiendo amenazas por parte de un familiar del presunto acosador, que está identificado y en libertad. "Pusimos una denuncia en julio porque no era normal", ha dicho, y posteriormente hicieron ampliaciones.

Fueron a juicio y le requisaron móviles, ordenadores y de todo, además de llevárselo detenido. Después lo dejaron en libertad y están esperando a que encuentren algo para que pague por lo que ha hecho.

Un caso similar fue el de las gemelas de Sellent ocurrido en el mes de febrero, cuando dos menores se precipitaron desde una ventana debido al bullying que sufrían en el colegio, que afectó a su estabilidad emocional. Una de ellas falleció.