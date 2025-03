Un error en la reserva de un restaurante le cuesta a Irene 460 euros: "Les hice una canción para disculparme"

Un error en la reserva de un restaurante ha estado a punto de salirle muy caro a Irene. Esta quería comer en un local de Madrid, pero sin querer reservó en uno con el mismo nombre que estaba en Bilbao y tenía una estrella michelín.

"Me di cuenta cuando llegué al restaurante y no tenían mi reserva", señala. Fue entonces cuando, al poco tiempo, vio que le habían cobrado 460 euros por no aparecer: "Me quedé en shock".

Para disculparse y tratar de hacer algo por ellos, Irene decidió hacerles una canción con una Inteligencia Artificial. Este gesto gustó mucho a los dueños del restaurante, que decidieron usarla para concienciar del 'no-show', un problema que sufren muy habitualmente y que les hace perder grandes cantidades de dinero.

Irene entendió que el restaurante contaba con un menú cerrado y un aforo muy limitado, por lo que la falta de compromiso afecta mucho a sus beneficios. "Les pareció tan buena idea que me devolvieron el dinero", recuerda.

