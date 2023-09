Daniel muestra en redes cómo es convivir con su abuelo con Alzheimer: "Él me enseñó a decir 'te quiero'"

En el Día Mundial del Alzheimer hemos recibido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Daniel, un joven que muestra en sus redes sociales cómo es el día de su abuelo, que padece esta enfermedad y que ya no se acuerda de él.

Daniel ha estado en plató y nos ha contado que su abuelo ya no está como se ven en sus vídeos de redes sociales, y es que cogió una infección en la boca y no puede comer. "Para una cosa que le gustaba a él, que era comerse sus heladitos, y no puede", ha contado.

"Yo creo que la familia sufre más que el propio paciente"

Luis, su abuelo, ya no puede abrir los ojos y su nieto cree que ha entrado en su etapa final.

La primera vez que se dio cuenta de que no lo reconocía fue cuando se le olvidó su nombre. También cuando fueron juntos a un restaurante, se dio cuenta de que tenía el nombre de 'Daniel' escrito en un papel.

Otro momento duro fue cuando reconoció en la cara de su abuelo que ya no sabía con quién estaba hablando. "Yo creo que la familia sufre más que el propio paciente", ha dicho.

En un principio cree que es más difícil para ellos porque en momentos de lucidez se da cuenta de que se le olvidan cosas y no sabe cómo gestionarlo, pero al final ellos no son conscientes de lo que sufren.

Daniel ha confesado que su abuelo le ha enseñado mucho a decir 'te quiero', ya que él era una persona que no solía mostrar sus sentimientos.

¿Por qué comenzó a hacer vídeos?

Daniel ha explicado que comenzó a hacer vídeos porque su abuela, que era la persona que cuidaba de él, falleció a causa de un cáncer terminal que le fue diagnosticado.

Entonces él tuvo que cuidarlo y, debido a la carencia que sentía de no tener recuerdos con su abuela, decidió que eso no iba a pasarle con él. Entonces empezó a grabar todas las tardes que pasaba con su abuelo y en un momento dado decidió subirlo a las redes.

En 'Y ahora Sonsoles' hablamos con Carmen Elías, una actriz conocida por todos y que desde hace tres años convive con el Alzheimer. Todo empezó cuando se dio cuenta de que le costaba mucho memorizar los textos, y con el diagnóstico tuvo que dejar de trabajar, algo que nunca había hecho.

No te pierdas su emocionante testimonio.