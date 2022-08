La poderosa reivindicación con la que Ainhoa Arteta paralizó 'Veo cómo cantas': "Aunque cantes fatal..."

El plató de 'Veo cómo cantas' ha tenido el lujo de poder contar con Ainhoa Arteta como invitada y la soprano, además, ha regalado una gran lección en pleno programa. Ha ocurrido justo después de que cantara la azafata de vuelo, una impostora que con su voz probablemente haría que más de un pasajero buscara la salida de emergencia. Sin embargo, la cantante lírica ha sorprendido al defender su actuación y dejar una gran enseñanza.

"Igual hay que dar un par de clases pero desparpajo en el escenario tiene, ¿eh, Ainhoa?", le consultaba Manel Fuentes a Ainhoa Arteta, después de que la azafata recociera que le gustaría ser "artista". "Pero la voz no me da, lo has visto, ¿no?", apostillaba ella misma.

La invitada ha querido entonces dedicarle unas bonitas palabras. "Es mi momento para reivindicar", ha dicho, rompiendo el guion del programa. La cantante, recordando que lleva "32 años de profesión", ha hecho un alegato a favor del canto "aunque se cante mal".

"La gente tiene que cantar", ha defendido, explicando que "cantar sana". "Produce unas vibraciones que son necesarias para cualquiera", ha explicado.

Por eso, más allá de si uno es profesional o no en la música y de las cualidades vocales, Ainhoa Arteta ha hecho esta recomendación a todos: "Aunque cantes fatal, ¡canta!". Su bonito mensaje ha provocado una gran ovación por parte de los asesores y del público. ¡Descúbrelo al completo en el vídeo!

Dueto final de Ainhoa Arteta con la peluquera: ¿‘Historia de un amor’ con final feliz?