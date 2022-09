El mensaje de Ruth Lorenzo a Mónica Naranjo por el ‘Sobreviviré’ de la locutora: “Perdónala”

Si la locutora de radio cantara durante sus retransmisiones, casi todos sus oyentes se cambiarían de emisora. Eso sí, a Jonathan le ha encantado su sintonía porque supone su cuarto acierto seguido. ¡Todo un récord en ‘Veo cómo cantas’! Es el cuarto impostor que descubre tras la azafata de vuelo, el baterista y la fitness.

Por aclarar las dudas, durante esta actuación no es que se hayan producido interferencias, sino que la locutora ha cantado así de mal. Por si fuera poco, no ha elegido un tema fácil, sino el icónico sobreviviré de Mónica Naranjo. Ruth Lorenzo hasta le ha enviado un mensaje: “Perdónala, porque no sabe lo que hace”.

La locutora se llama Amanda Montiel y efectivamente trabaja en la radio. Seguro que, sin cantar, su voz sí que engancha a los oyentes. ¡Revive su hilarante actuación en el vídeo!