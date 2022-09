El enfado de Blas Cantó por descartar al adiestrador canino: “Estos no entienden de nada”

Sonia no ha comenzado con buen pie en este programa. En su primer pronóstico en la ronda ‘Por la cara’, la concursante ha preferido fiarse de sus asesores, pero no ha ido todo lo bien que deseaba.

En el segundo descarte, tampoco han estado acertados Josie, El Monaguillo y Ruth Lorenzo, y han guiado a Sonia hacia un nuevo error al asegurarle que el adiestrador canino no iba a cantar bien. Cuando el cantante misterioso ha desvelado su voz, Blas Cantó, que sí apostaba por él, se ha enfadado y le ha pedido a la concursante que confíe más en él.

“Estos no entienden de nada”, ha dicho el cantante sobre sus compañeros, mientras Will, el adiestrador, deslumbraba con 'Without you', de Avicii. ¡Descubre su actuación y más sobre él en el vídeo!