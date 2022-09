Blas ‘Cantó’… ¡pero la bancaria da el cante!: ni la letra se sabe en el dueto final de ‘Veo cómo cantas’

Sonia ha vivido todo tipo de emociones durante su participación en 'Veo cómo cantas'. Suspense, desesperación, alegría, desorientación… Los impostores le han hecho pasar muy malos tragos. Sin embargo, llegaba a la decisión final con la confianza por las nubes tras haber acertado su último pronóstico, con una especialista de cine a la que jamás veremos en un musical.

La bancaria ha sido la última elegida, su apuesta definitiva y, por tanto, la encargada de hacer el dueto final junto al invitado de la noche: Blas Cantó. Como no podía ser de otra manera, él ha iluminado el plató con su voz celestial, pero… ¿será ella capaz de acompañarle?

Las dudas se han disipado al instante, ya que no solo no cantaba bien, sino que… ¡no se sabía ni la letra! Manel Fuentes no daba crédito a lo que estaba viendo y a Sonia sólo le faltaba tirarse de los pelos.

“Es muy difícil hacer esto”, ha finalizado diciéndole el presentador a la concursante para consolarla. Eso sí, la bancaria se ha llevado el premio de 8.000 euros. ¡Dale a play para ver este sorprendente Dueto Final!