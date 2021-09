Ruth Lorenzo se atreve a ‘adivinar’ la voz de los famosos: “Iker Casillas es tan guapo que tiene que cantar bien”

Nunca nos deja indiferente Ruth Lorenzo con su manera de ser y, en este particular juego, no podía ser menos: es nuestro genial '¿Canta o no canta?'. Le hemos retado a que adivine, solo con decirle el nombre de un famoso y su correspondiente foto, si canta bien o canta mal. Para este juego hemos utilizado personajes como Rafa Nadal, Michelle Obama o Eva González, entre otros.

No ha tenido pelos en la lengua para decir abiertamente quién le parece que puede cantar bien o mal. “Iker Casillas es tan guapo que tiene que cantar bien”, ha dicho sobre el portero.

Es sólo un ejemplo, así que... ¡No te pierdas este divertidísimo vídeo!