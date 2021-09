Ovación a la enfermera a pesar de no dar ni una sola nota con su ‘Vivo por ella’

Tras dos rondas falladas, el entusiasmo de Dani como concursante comenzaba a estar por los suelos, y eso que ya había disfrutado de las dos grandes actuaciones del modelo y del buzo.

Su mala racha ha acabado con el turno de la enfermera. Valentía y coraje han definido su actuación pero, cuando ha cantado 'Vivo por ella', parecía más bien que estaba 'masacrando' a la música.

Eso sí, como ha dicho Ana Milán, que no sepa cantar no significa que no tenga presencia y desparpajo en el escenario: “Hay que ser muy valiente para hacer lo que has hecho”. El mundo de la música no es lo suyo, pero por suerte la enfermería sí. ¡Un aplauso para ella!

