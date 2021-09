Los asesores de ‘Veo cómo cantas’ no estaban muy convencidos con la primera decisión de Dani, el concursante. Tanto es así que Josie le ha dicho: “Yo creo que este va a cantar una traviata ”. Para la mala fortuna de Dani, y de su bolsillo, no estaban muy desencaminados y Tiago Barbosa ha brillado con su actuación.

El también modelo no dista mucho del mundo del espectáculo y su larga trayectoria en musicales se ha notado. Manel Fuentes no ha podido evitar decir: “Nunca me había disgustado tanto que alguien cantara tan bien”.

