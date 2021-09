La nutricionista decepciona a Marta Sánchez: desafina con una canción de Malú

Desde el primer momento del programa, Marta Sánchez creía que tras la nutricionista se encontraba una voz prodigiosa, sobre todo por la pose y la manera en la que cogía el micrófono. Sin embargo, no ha hecho falta más que una nota para llevarse la decepción.

No obstante, Xavi no podía estar más contento, y la nutricionista se suma a la lista de impostores adivinados. El tema de Malú ‘Vuelvo a verte’ no lo ha bordado, pero si hay otras cosas que a Sara sí se le dan bien. Entre muchas profesiones a las que se dedica, también actúa en pequeñas performances en los hoteles durante verano.

¡No te pierdas esta divertida y desafinada actuación!