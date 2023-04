El regreso de Bárbara Rey a la casa que la vio crecer: “No me trae más que tristeza, angustia y terror”

Bárbara Rey nació en Totana, una localidad de Murcia. Allí vivió mucho tiempo, y reconoce que su madre, que tenía delirios de grandeza, se empeñó en comprar una casa que no le había gustado nunca.

Nos acercamos con ella a esa casa, aunque no está en muy buen estado: “No hemos querido arreglarla porque no nos trae buenos recuerdos”, reconoce.

Y es que ese lugar le recuerda los malos momentos y hasta prefiere no pasar: “Este lugar no me trae más que tristeza, angustia, terror… y encima viéndolo como esta me parece terrible”, señala cuando el equipo del documental la pregunta que por qué no entra.

“Con los años me di cuenta de que mi padre había sido una persona maltratada”

Las cámaras recorren lo que queda del hogar de Bárbara Rey: “En aquel momento nunca pensé que el gritarte, insultarte, fuera un maltrato, no se conocía esa palabra. Con los años me di cuenta de que mi padre había sido una persona maltratada”, afirma.

Chelo García-Cortés, que también conoció a Salvadora, piensa que la madre de Bárbara era como la bruja de la familia: “Su padre era el azúcar, el protegía a su hija”.

Para Bárbara su padre era la persona más importante: “Tuve una conexión con mi padre que nunca tuve con mi madre”, afirma.