El recuerdo de Bárbara Rey con Joaquín Pratt: “Me dijo que iba a triunfar”

Bárbara Rey ha recordado que a su padre le hacía especial ilusión que se presentará al concurso de Maja de Murcia en 1969, cuando ella tenía 19 años. Su infancia fue dura, pero lo mejor estaba a punto de llegar.

Así que Bárbara no se lo pensó dos veces: “Me fui a Oviedo siendo Maja de Murcia. Se suponía que iba a ser la Maja de España porque me probaron el vestido y todo, pero al final ganó, pero luego fue Canarias”, señala con tristeza.

Bárbara se tuvo que conformar con ser primera daba de honor, y ha bromeado diciendo que: “Yo siempre voy de segundo plato”.

En ese momento, Bárbara se llevó un gran disgusto porque se pensaba que ella iba a ser la Maja de España: “Estaba llorando cuando se acercó Joaquín Pratt y me dijo que no me preocupara, que iba a ser la única de todas… y oye mira, ni Rappel”, cuenta.

Lo cierto es que el papel de Miss España en aquellos años era de vital importancia. Abría muchas puertas, daba un empujón a todas las que querían ser actrices, modelos, cantantes… ya que ayudaba a que la gente conociera sus caras.