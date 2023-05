La confesión de Barbara Rey sobre su ruptura con el rey: “Él no me dejó a mí nunca”

Tras romper su historia con Ángel Cristo, Bárbara Rey y Juan Carlos empezaron a vivir la segunda etapa de su relación.

Ambos se veían en la casa de Boadilla que se compró Bárbara, después de que Ángel Cristo dejará sin nada la casa que ambos tenían en común.

Bárbara no estaba pasando por su mejor momento, volvió a quedarse sin trabajo y tenía que dar de comer a sus hijos, así que se rompió todo y su historia con el Rey acabó para siempre: “Dicen que yo no asimilé el que me dejara y eso no es cierto, digamos que fuimos los dos”, asegura.

La actriz comenta que hay personas que no saben valorar las cosas: “Hay personas que no se dan cuenta que para ser felices hay que hacer felices a los que están en tu entorno y ese fue uno de los mayores fallos que el Rey tuvo conmigo”, explica.

Según Bárbara, si el rey hubiera hecho las cosas de otra manera ahora seguramente serían amigos. Además, la actriz se llevó una gran decepción cuando no pudo empeñar la joya que le regaló el Rey porque solo tenía 14 quilates.

Bárbara explica que necesitaba dinero para que sus hijos pudieran comer y que por eso necesitaba vender la moneda que Juan Carlos I le regaló.