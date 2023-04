Así se convirtió Bárbara Rey en domadora de elefantes: “Yo estaba asustadísima”

Tras un noviazgo apasionado y fugaz, Bárbara Rey no lo dudó ni un segundo cuando Ángel Cristo le propuso matrimonio.

La actriz dejó su carrera por él, para dedicarse al mundo del circo: “Me dijo que tenía que trabajar en el circo, así que me propuso ser domadora de elefantes”, señala.

Chelo García-Cortés aún no entiende por qué lo hizo: “Cuando me contó que debutada en Totana subida a un elefante no me lo creía, o estaba muy enamorada o se había vuelto loca”, afirma.

El primer año que trabajamos juntos ganamos una fortuna”

Bárbara narra que estaba muy asustada: “Me hacía ensayar dos noches, me dijo cuatro palabras en inglés que yo no hablaba nada… yo estaba asustada, pérdida, pero no se me notaba”, asegura la propia Bárbara.

Bárbara Rey comenta que no le hacían mucho caso los elefantes: “Aún no me conocían muy bien, tenía que tomarme un Valium cada vez que salía a la pista”, señala.

Pero Ángel y Bárbara se convirtieron en la pareja de mayor éxito. Todo el mundo quería ver a Bárbara subida a lomos de un elefante: “Imagínate las colas y el dinero que llegaron a ganar con esa Bárbara Rey subida a lomos de un elefante”, comenta Chelo.

Y es que, según afirma la propia Bárbara: “El primer año que trabajamos juntos ganamos una fortuna”. La pareja ganaba muchísimos millones de pesetas al día, era la pareja de moda.