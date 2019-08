Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más habitantes pierde por segundo año consecutivo. Allí se encuentra Jaramillo Quemado, el pueblo más pequeño de España con alcalde.

En este pequeño pueblo viven seis personas. Hoy hemos hablado con Valentín Ortega, 95 años lleva viviendo en el pueblo, toda su

vida.

Nos ha explicado que en los meses de julio y agosto "están casi todas las casas abiertas y el pueblo llega a tener unas 180 personas. Valentín ha comentado que la vuelta de los vecinos al pueblo "da alegría".

Sobre su pequeño pueblo, nos ha contado que ahora está mejor porque antes los vecinos no "tenían una peseta" para arreglarlo. Aunque solo vivan seis personas, Valentín no piensa irse porque, según él, "ya no estoy para echarme novia"