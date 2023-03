César Gonzalo: "No se confíen, aún no hagan el cambio de armario: nos esperan lluvias y oleaje en el norte"

Aunque al invierno le queda solo una semana. Hemos vivido un fin de semana con ambiente "preveraniego". Durante los próximos días nos espera una auténtica montaña rusa en las temperaturas. Resumiendo, el martes bajada generalizada, miércoles y jueves el calor regresa de forma temporal, porque el viernes el invierno nos recordará que hasta el 20 de marzo no llega la primavera, con una nueva bajada.

Viento y Oleaje

El día comienza con avisos de nivel naranja activos en Galicia, Asturias, Cantabria por olas de hasta 7m de altura. En el País Vasco será de nivel amarillo. Temporal marítimo y vientos fuertes de hasta 80km/h activando los avisos amarillos en el noroeste de la Península, Pirineos, Albacete e interior de la Comunidad Valenciana. El viento también se dejará sentir con fuerza en el centro Península a lo largo del día.

Un nuevo frente

El extremo norte es donde hoy se esperan lluvias. En Galicia incluso con tormentas, las precipitaciones irán llegando a Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra, Huesca y de forma más dispersa en el norte de León, Palencia y Burgos. Aunque venimos de un fin de semana de temperaturas de pleno mayo, hoy lunes la nieve podría regresar a la cordillera cantábrica y Pirineos a partir de unos 1.500 m de altitud

Vaivén térmico

Esta semana como dice la película ganadora de los Oscar, “Todo a la vez en Todas partes”. De momento hoy más calor que ayer en la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro, llegarán a los 30ºC; Y ya empiezan a bajar hoy en Galicia, Asturias, Castilla y León, y Cáceres. En el resto las altas temperaturas hoy serán tan altas como las de ayer. Mañana la bajada se consolida, despediremos temporalmente el calor de este fin de semana. Pero durante el miércoles y jueves volverán a subir, no durará mucho. El viernes, si se cumplen las previsiones, llegará un importante descenso. Así que, no se confíen, aún no hagan el cambio de armario.