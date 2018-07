EL VLOG DE LORENA FERNÁNDEZ | GALA 2

Lorena Fernández nos ha enamorado tras su paso por 'Tu cara no me suena todavía', su interpretación de Malú ha sido excelente y su ternura no se olvidará jamás. En su Vlog nos divierte a la vez que nos emociona, tras vivir con muchos nervios la segunda gala ha querido compartir un pedazo de una canción de Vanesa Martín. ¡Es toda una artista!