Los siete momentos por los que Chenoa ha dejado huella en 'Tu cara no me suena todavía'

¡MUCHAS FELICIDADES!

Nuestra querida Chenoa cumple este domingo, 25 de junio, 42 años y desde 'Tu cara no me suena' queremos felicitarle de una manera muy especial. La presentadora, que repetirá como miembro del jurado en la sexta edición de 'Tu cara me suena', se ha entregado en cuerpo y alma a este programa y nos ha regalado momentos inolvidables llenos de diversión y mucha emoción, por lo que queremos regalarle un recopilatorio de sus mejores momentos.