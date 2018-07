Las actuaciones más sorprendentes de los finalistas de 'Tu cara no me suena todavía'

APÚNTATE AL CASTING DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Los concursantes de 'Tu cara no me suena todavía', le edición de anónimos que nos conquistó por completo, se cuelan en el especial de 'Tu cara me suena' para hacer un resumen de las actuaciones más sorprendes que nos dejaron los finalistas y algunos de sus compañeros durante el programa. Voces perfectas, caracterizaciones increíbles... así nos conquistaron los participantes.